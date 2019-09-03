Лунін про дебют за "Вальядолід": Про це там не говорять
Воротар збірної України прокоментував перехід в іспанський "Вальядолід". Українець приєднався до іспанців на правах оренди.
Лунін, який перейшов з "Реала", заявив, що у "Вальядоліді" є все для того, щоб прогресувати.
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Враження хороші. Дружній колектив, цікаві тренування. Організація процесу в клубі теж на високому рівні. Є все для того, щоб прогресувати,
– сказав Андрій.
На цей момент Лунін не зіграв жодного матчу за "Вальядолід". Поки Андрій не знає, коли дебютує.
Ні, про це там не говорять. Звичайно, я чекаю й завжди готовий грати,
– резюмував воротар.
Минулий сезон український голкіпер також провів в оренді. Лунін відіграв сезон за іспанський "Леганес". Права на українця належать мадридському "Реалу".