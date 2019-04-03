Лунін продемонстрував дива реакції на тренуванні "Леганесу": відео

Український голкіпер "Леганесу" Андрій Лунін, намагаючись пробитися в основу команди, викладається на тренуваннях на повну.

Лунін навіть без стабільної ігрової практики перебуває в приголомшливій формі. Це підтверджує відео тренування "огірків", яке українець виклав у своєму Instagram.

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Під час тренування Лунін робить неймовірні сейви – відбиває удари в упор, дістає м'яч з-під поперечини після найпотужніших пострілів здалеку і дуже впевнено грає на виходах, вибиваючи м'яч у поле в стрибку кулаком.

Андрій Лунін виступає за "Леганес" на правах оренди. Контракт футболіста належить мадридському "Реалу". У поточному сезоні в активі 20-річного голкіпера 5 матчів за "Леганес", де українець пропустив 3 голи, а також тричі залишив свої ворота "сухими".

Раніше Спорт 24 писав, що Андрій Лунін пожартував, відповідаючи на питання, в чому секрет його хорошої гри під час пенальті.

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