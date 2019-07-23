Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін на тренуваннях доводить, що він гравець нового формату.

Офіційний Twitter "вершкових" опублікував відео, як український воротар змагається з Іско в триманні м'яча в повітрі.

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Цікаво, що на тлі улюбленця Зідана Андрій виглядає дуже пристойно, що не залишилося непоміченим фанатами клубу. У коментарях під відео вони хвалять Луніна за техніку і пророкують йому велике майбутнє.

Спорт 24 писав, що Андрій Лунін може знову відправитися з "Реалу" в оренду, але тепер в інший іспанський клуб.