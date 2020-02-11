Лунін прокоментував повернення у "Реал"
Андрій Лунін, який 11 лютого святкує 21-річчя, прокоментував повернення у мадридський "Реал". Українець наразі виступає в оренді в клубі "Ов'єдо".
За словами Луніна, він на постійному зв’язку з "Реалом", але не знає, чи в наступному сезоні повернеться у Мадрид.
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Моє майбутнє у "Реалі"? Нічого не знаю із цього приводу. Ми з клубом постійно на зв’язку, але в мене немає інформації щодо наступного сезону,
– цитує Андрія УАФ з посиланням на іспанські ЗМІ.
Також Лунін розповів, чому небагато грав минулого сезону в "Леганесі", а цього – у "Вальядоліді".
"Не знаю. Ці питання варто поставити тренерам. Я працював і прагнув професійного зросту", – сказав українець.
Також Лунін заявив, що почував себе добре в кожній команді в Іспанії попри проблеми з ігровою практикою.
- Влітку 2019-го року завершилася оренда Луніна в "Леганесі". Футболіст розпочав новий сезон у "Вальядоліді".
- За новий клуб у чемпіонаті Іспанії Андрій не зіграв жодного поєдинку і тільки двічі виходив на поле у кубкових матчах.
- Через брак ігрової практики Лунін покинув "Вальядолід" і перейшов до клубу "Ов’єдо", який виступає у другій за значущістю лізі Іспанії.
- В "Ов'єдо" Лунін зіграв 5 поспіль матчів.