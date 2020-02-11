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Лунін прокоментував повернення у "Реал"

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Андрій Лунін / 24 канал

Андрій Лунін, який 11 лютого святкує 21-річчя, прокоментував повернення у мадридський "Реал". Українець наразі виступає в оренді в клубі "Ов'єдо".

За словами Луніна, він на постійному зв’язку з "Реалом", але не знає, чи в наступному сезоні повернеться у Мадрид.

До теми: Лунін здійснив неймовірні сейви у матчі за "Ов'єдо", але пропустив з пенальті – відео

Моє майбутнє у "Реалі"? Нічого не знаю із цього приводу. Ми з клубом постійно на зв’язку, але в мене немає інформації щодо наступного сезону,
цитує Андрія УАФ з посиланням на іспанські ЗМІ.

Також Лунін розповів, чому небагато грав минулого сезону в "Леганесі", а цього – у "Вальядоліді".

"Не знаю. Ці питання варто поставити тренерам. Я працював і прагнув професійного зросту", – сказав українець.

Також Лунін заявив, що почував себе добре в кожній команді в Іспанії попри проблеми з ігровою практикою.

  • Влітку 2019-го року завершилася оренда Луніна в "Леганесі". Футболіст розпочав новий сезон у "Вальядоліді".
  • За новий клуб у чемпіонаті Іспанії Андрій не зіграв жодного поєдинку і тільки двічі виходив на поле у кубкових матчах.
  • Через брак ігрової практики Лунін покинув "Вальядолід" і перейшов до клубу "Ов’єдо", який виступає у другій за значущістю лізі Іспанії.
  • В "Ов'єдо" Лунін зіграв 5 поспіль матчів.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Андрій Лунін Футбол Реал
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