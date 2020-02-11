Лунін прокоментував повернення у "Реал"

Андрій Лунін, який 11 лютого святкує 21-річчя, прокоментував повернення у мадридський "Реал". Українець наразі виступає в оренді в клубі "Ов'єдо".

За словами Луніна, він на постійному зв’язку з "Реалом", але не знає, чи в наступному сезоні повернеться у Мадрид.

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Моє майбутнє у "Реалі"? Нічого не знаю із цього приводу. Ми з клубом постійно на зв’язку, але в мене немає інформації щодо наступного сезону,

– цитує Андрія УАФ з посиланням на іспанські ЗМІ.

Також Лунін розповів, чому небагато грав минулого сезону в "Леганесі", а цього – у "Вальядоліді".

"Не знаю. Ці питання варто поставити тренерам. Я працював і прагнув професійного зросту", – сказав українець.

Також Лунін заявив, що почував себе добре в кожній команді в Іспанії попри проблеми з ігровою практикою.