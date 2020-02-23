Лунін пропустив у сьомому матчі поспіль, а його команда зазнала чергової поразки: відео
У 29 турі другого за рангом турніру Іспанії зійшлися "Луго" українця Василя Кравця та "Ов'єдо" Андрія Луніна. "Луго" здобув перемогу з мінімальним рахунком.
У стартові складі своїх команд потрапили і голкіпер гостей Андрій Лунін, і захисник господарів Василь Кравець.
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На 15-й хвилині Моктар Ель-Хасен відкрив рахунок в матчі. Український воротар пропустив гол у сьомому матчі поспіль, однак навряд чи міг чимось зарадити в епізоді.
У компенсований до другого тайму час Мануель Баррейро забив другий гол у ворота Луніна, але арбітр скасував його після відеоповтору, зафіксувавши гру рукою.
Кравець, як і Лунін, відіграв весь матч.
Андрій Лунін пропустив 9 голів у 7 матчах за клуб. Натомість на рахунку Кравця 1 результативна передача в 4 зустрічах.
Обидва футболісти виступають за свої клуби на правах оренди. Контракт Луніна належить "Реалу", а Кравця – "Леганесу".
Минулого сезону футболісти були партнерами, виступаючи за "Леганес".
"Луго" та "Ов'єдо" продовжують перебувати у зоні вильоту.
Луго – Ов'єдо відео повного матчу
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