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Лунін пропустив у сьомому матчі поспіль, а його команда зазнала чергової поразки: відео

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Андрій Лунін / ФК "Ов'єдо"

У 29 турі другого за рангом турніру Іспанії зійшлися "Луго" українця Василя Кравця та "Ов'єдо" Андрія Луніна. "Луго" здобув перемогу з мінімальним рахунком.

У стартові складі своїх команд потрапили і голкіпер гостей Андрій Лунін, і захисник господарів Василь Кравець.

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На 15-й хвилині Моктар Ель-Хасен відкрив рахунок в матчі. Український воротар пропустив гол у сьомому матчі поспіль, однак навряд чи міг чимось зарадити в епізоді.

У компенсований до другого тайму час Мануель Баррейро забив другий гол у ворота Луніна, але арбітр скасував його після відеоповтору, зафіксувавши гру рукою.

Кравець, як і Лунін, відіграв весь матч.

Андрій Лунін пропустив 9 голів у 7 матчах за клуб. Натомість на рахунку Кравця 1 результативна передача в 4 зустрічах.

Обидва футболісти виступають за свої клуби на правах оренди. Контракт Луніна належить "Реалу", а Кравця – "Леганесу".

Минулого сезону футболісти були партнерами, виступаючи за "Леганес".

"Луго" та "Ов'єдо" продовжують перебувати у зоні вильоту.

Луго – Ов'єдо відео повного матчу

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Василь Кравець Андрій Лунін
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