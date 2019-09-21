Лунін проведе 5-й поспіль матч на лаві запасних "Вальядоліда"

Український воротар іспанського "Вальядоліда" Андрій Лунін знову не потрапив до основного складу своєї команди. Андрій опинився у запасі на матч 5-го туру Ла Ліги проти "Вільярреала".

Для Луніна це 5-е потрапляння на лаву запасних поспіль. Українець ще не дебютував за іспанський клуб.

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Останній раз 20-річний футболіст грав за клуб в офіційному матчі ще у травні у складі "Леганесу".

Влітку 2019 року Андрій Лунін відправився в оренду у "Вальядолід" . Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі", де теж був запасним воротарем. Відтак зіграв лише у 7 матчах за команду.

Тренер "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес заявив, що він задоволений роботою конкурента Луніна по позиції Жорді Масіпа, тому не планує поки нічого змінювати. Відтак, Лунін вимушений задовольнитися роллю запасного голкіпера.