Лунін стане другим воротарем "Реала" в майбутньому сезоні

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Голкіпер мадридського "Реала" Люка Зідан може провести наступний сезон у складі "Расинга".

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан попросив віддати свого сина Луку в оренду через малу кількість ігрової практики, повідомляє Marca.

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Також "Реал" має намір продати 32-річного коста-риканського голкіпера Кейлора Наваса.

У цьому випадку основним воротарем "Реала" в наступному сезоні буде 27-річний бельгієць Тібо Куртуа, другим воротарем – 20-річний український голкіпер Андрій Лунін.

У минулому сезоні Лунін захищав кольори "Леганесу" на правах оренди. За "Леганес" Андрій провів 7 матчів у всіх турнірах, де пропустив 7 м'ячів, 3 рази залишивши свої ворота в недоторканності.

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Теги: Спорт Футбол
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