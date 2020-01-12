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Лунін став героєм матчу Кубка Іспанії, відбивши два пенальті – відео яскравих сейвів

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Андрій Лунін / Getty Images

У матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії "Вальядолід" на виїзді зустрівся з "Марбелью", яка виступає в групі 4 Сегунди Б. Представник Ла Ліги обіграв суперника в серії пенальті – 4:1.

Марбелья – Вальядолід 1:1 (пен. – 1:4)

Голи: Пауло Вітор, 39 – Енес Унал, 86

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Господарі поля повели в рахунку в кінцівці першого тайму зусиллями бразильця Пауло Вітора. "Вальядолід" відігрався аж на 86-й хвилині після точного удару Енеса Унала.

У овертаймах команди голів не забивали. Доля зустрічі вирішилася в серії післяматчевих пенальті, в якій героєм став український голкіпер "Вальядоліда" Андрій Лунін – він відбив два удари з трьох:

- взяв смішну паненку при першому ударі;

- кінчиками пальців потягнув удар в нижній правий від себе кут.

Відео сейвів Андрія Луніна у матчі з "Марбелью"

Зазначимо, що це був лише другий поєдинок Луніна за іспанський клуб в нинішньому сезоні. Воротар виступає за "Вальядолід" на правах оренди з "Реала".

Марбелья – Вальядолід відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Лунін
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