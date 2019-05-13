Лунін став одним з кращих гравців "Леганеса", але пропустив два голи: відео

Український воротар Андрій Лунін вийшов в старті на матч чемпіонату Іспанії, де його "Леганес" приймав "Еспаньйол".

Леганес – Еспаньйол 0:2

Голи: Іглесіас, 35, 71 (пен)

Вилучення: Бустінга, 45 (Леганес)

Ще у першому таймі "Леганес" пропустив гол. Лунін справився з першим ударом суперника, але на добиванні опинився ніким не прикритий Іглесіас, і відрив рахунок у матчі.

До слова: Роман Зозуля забив два голи в Іспанії й допоміг "Альбасете" перемогти

У другому таймі той же Іглесіас подвоїв перевагу своєї команди ударом з 11-метрової позначки. На той час "Леганес" грав у меншості після вилучення захисника Бустінги.

Варто зазначити, що за 90 хвилин по воротах Луніна завдали 19 ударів, з яких 7 – у площину воріт. Голкіпер зробив 5 сейвів. Також за матч українець віддав 27 з 37 точних передач (73% точності). Портал WhoScored високо оцінив дії Луніна, виставивши йому оцінку 7,0. Більше в "Леганесі" отримав лише Хуанфран – 7,4.