Лунін увійшов в топ-60 найкращих гравців світу до 20 років

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport опублікувало рейтинг найкращих футболістів в світі у віці до 20 років.

У цей список потрапив голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Українець розташувався на 34 рядку.

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Список очолив Джейдон Санчо з дортмундської "Боруссії". На другому місці опинився захисник "Ювентуса" Маттейс Де Лігт, а замкнув трійку "призерів" хавбек "Байєра" Кай Хавертц.

1. Джейдон Санчо ("Боруссія" Д);
2. Маттейс де Лігт ("Ювентус");
3. Кай Хавертц ("Байєр");
...
33. Лінкольн ("Фламенго");
34. Андрій Лунін ("Реал");
35. Ферран Торрес ("Валенсія").

Спорт 24 писав, що український воротар Андрій Лунін, швидше за все, знову відправиться в оренду. Голкіпер мадридського "Реала" дуже близький до того, щоб відправитися в оренду у "Вальядолід".

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Теги: Андрій Лунін Реал Футбол Спорт
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