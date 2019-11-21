Український воротар Андрій Лунін вибув з боротьби за нагороду Golden Boy-2019. Кількість номінантів на премію скоротилося до трьох.

Лунін, який виступає на правах оренди за іспанський "Вальядолід", припинив боротьбу, зупинившись на досягненні топ-20.

Дивіться також: Конкурент Луніна пропустив курйозний гол, після якого Андрій повинен отримати шанс: відео

У трійку найкращих пробилися Джейдон Санчо ("Боруссія" Д), Жоау Феліш ("Атлетіко") і Кай Хавертц ("Баєр").

Переможець буде оголошений 27 листопада в Римі (Італія).

Що таке Golden Boy?Щорічна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається з 2003 року. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport.



Першим володарем став Рафаель ван дер Варт з "Аяксу". Останнім переможцем став захисник Маттейс де Лігт. Українські футболісти ніколи не вигравали нагороду.

Натомість Андрій Лунін продовжує претендувати на нагороду найкращого молодого гравця за версією France Football.

Церемонія нагородження найкращих футболістів за версією France Football відбудеться 2 грудня в театрі Шатле в Парижі.

Що досяг Лунін у минулому сезоні?Влітку Андрій виграв чемпіонат світу U-20 у складі збірної України та був визнаний найкращим голкіпером турніру. Новий сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", за який не зіграв жодного матчу.