Лунін влітку близький до того, щоб стати другим воротарем "Реала"

Голкіпер "Реала" Альфонс Ареола має намір змінити команду після закінчення цього сезону, що дає шанс воротарю збірної України Андрію Луніну закріпитися в команді.

За інформацією французького видання L’Equipe, Альфонс Ареола, який грає в оренді у мадридців, покине столицю Іспанії та повернеться до Парижа у ПСЖ.

До теми Лунін зізнався, чому грає за клуб-невдаху "Ов'єдо"

Француз має намір перейти в одну з лондонських команд, щоб мати стабільну ігрову практику. Його агенти вже вийшли на контакт з кількома клубами.

Таким чином, у "Реала" не залишиться більше воротарів, крім Тібо Куртуа. Лунін і Люка Зідан – в оренді. Швидше за все, "Реал" поверне саме українського кіпера.

21-річний Лунін розпочав сезон у "Вальядоліді", але провів за клуб лише два матчі.

У січні він перейшов в "Ов'єдо", в складі якого зіграв дев'ять матчів і пропустив 10 голів. Його контракт з "Реалом" діє до літа 2024 року.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram