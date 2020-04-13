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Лунін влітку близький до того, щоб стати другим воротарем "Реала"

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Андрій Лунін / ФК "Леганес"

Голкіпер "Реала" Альфонс Ареола має намір змінити команду після закінчення цього сезону, що дає шанс воротарю збірної України Андрію Луніну закріпитися в команді.

За інформацією французького видання L’Equipe, Альфонс Ареола, який грає в оренді у мадридців, покине столицю Іспанії та повернеться до Парижа у ПСЖ.

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Француз має намір перейти в одну з лондонських команд, щоб мати стабільну ігрову практику. Його агенти вже вийшли на контакт з кількома клубами.

Таким чином, у "Реала" не залишиться більше воротарів, крім Тібо Куртуа. Лунін і Люка Зідан – в оренді. Швидше за все, "Реал" поверне саме українського кіпера.

  • 21-річний Лунін розпочав сезон у "Вальядоліді", але провів за клуб лише два матчі.
  • У січні він перейшов в "Ов'єдо", в складі якого зіграв дев'ять матчів і пропустив 10 голів. Його контракт з "Реалом" діє до літа 2024 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Реал Андрій Лунін
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