Лунін офіційно перейшов у "Ов'єдо"

Воротар збірної України Андрій Лунін став гравцем іспанського клубу "Ов'єдо". Лунін перейшов на правах оренди до кінця сезону.

Лунін вже почав тренування з "Ов'єдо". Очікується що українець може дебютувати за нову команду вже завтра в матчі проти "Альмерії".

Дивіться також: Лунін став героєм матчу Кубка Іспанії, відбивши два пенальті – відео яскравих сейвів

Також Лунін прокоментував перехід в "Ов'єдо". "Хочу допомогти команді і рости разом з "Ов'єдо", – сказав Андрій.

Першу частину сезону голкіпер "Реала" провів в оренді у "Вальядоліді", за який провів 2 матчі в Кубку Іспанії.

"Реал" і "Вальядолід" домовилися про достроковий розрив оренди українця.

"Ов'єдо" посідає 17-е місце в Сегунді з 22 клубів. Відрив "Ов'єдо" від зони вильоту після 22 турів становить одне очко.