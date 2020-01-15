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Лунін офіційно перейшов у "Ов'єдо"

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Андрій Лунін / twitter.com/RealOviedo

Воротар збірної України Андрій Лунін став гравцем іспанського клубу "Ов'єдо". Лунін перейшов на правах оренди до кінця сезону.

Лунін вже почав тренування з "Ов'єдо". Очікується що українець може дебютувати за нову команду вже завтра в матчі проти "Альмерії".

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Також Лунін прокоментував перехід в "Ов'єдо". "Хочу допомогти команді і рости разом з "Ов'єдо", – сказав Андрій.

Першу частину сезону голкіпер "Реала" провів в оренді у "Вальядоліді", за який провів 2 матчі в Кубку Іспанії.

"Реал" і "Вальядолід" домовилися про достроковий розрив оренди українця.

"Ов'єдо" посідає 17-е місце в Сегунді з 22 клубів. Відрив "Ов'єдо" від зони вильоту після 22 турів становить одне очко.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Андрій Лунін
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