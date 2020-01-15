Лунін офіційно перейшов у "Ов'єдо"
Воротар збірної України Андрій Лунін став гравцем іспанського клубу "Ов'єдо". Лунін перейшов на правах оренди до кінця сезону.
Лунін вже почав тренування з "Ов'єдо". Очікується що українець може дебютувати за нову команду вже завтра в матчі проти "Альмерії".
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Також Лунін прокоментував перехід в "Ов'єдо". "Хочу допомогти команді і рости разом з "Ов'єдо", – сказав Андрій.
Першу частину сезону голкіпер "Реала" провів в оренді у "Вальядоліді", за який провів 2 матчі в Кубку Іспанії.
"Реал" і "Вальядолід" домовилися про достроковий розрив оренди українця.
"Ов'єдо" посідає 17-е місце в Сегунді з 22 клубів. Відрив "Ов'єдо" від зони вильоту після 22 турів становить одне очко.
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