Лунін зізнався, чому грає за клуб-невдаху "Ов'єдо"

Один із найбільш талановитих воротарів у світі українець Андрій Лунін виступає за іспанський клуб "Ов'єдо", який грає у другому дивізіоні Ла Ліги. Український воротар розповів, чому вибрав саме цей клуб та які були ще пропозиції.

Про це Андрій Лунін розповів у онлайн-шоу "Трендець" у YouTube.

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Футболіст пояснив, що вибрав "Ов'єдо", тому що витратив і так багато часу без ігрової практики. Вони першими вийшли на "Вальядолід", щоб забрати воротаря.

Лунін розповів, що у "Ов'єдо" багато роботи, бо вони борються за виживання, що створює великий тиск на команду. Головне їх завдання – зберегти прописку у чемпіонаті.

Щодо чуток про СК Дніпро-1 – не знаю. Можливо, були якісь розмови. Був би це крок назад? Дивлячись з якого боку подивитися. Якби в Іспанії не було вже варіантів грати, то що тут вже вибирати: сидіти в "Реалі" чи отримати шанс повернути ігровий ритм в СК Дніпро-1?,

– відверто відповів Лунін.

Термін оренди розрахований до 30 червня 2020 року.

Онлайн-шоу "Трендець" із Андрієм Луніним дивіться відео:

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