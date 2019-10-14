Лунін знову змінить клубну прописку та підсилить середняка Ла Ліги

Андрій Лунін може перейти у четвертий іспанський клуб. Наразі воротар виступає за "Вальядолід" на правах оренди, проте "вершкові" прагнуть розірвати угоду футболіста.

Чому "Реал" хоче забрати Луніна з "Вальядоліда"

Влітку, коли Андрій переходив у "Вальядолід", однією з умов трансферу було те, що українець матиме ігрову практику. Та за вісім матчів у чемпіонаті Іспанії Андрій так і не дебютував у таборі іспанців.

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Наприкінці вересня видання Don Balon повідомило, що президент "Реала" Флорентіно Перес шукає варіанти розв'язання проблеми з недостатнім ігровим часом воротаря.

За інформацією видання, "вершкові" переведуть Луніна в першу команду або відправлять в оренду в клуб другого іспанського дивізіону (Сегунди) для отримання практики.

Лунін може перейти в "Бетіс"

Як повідомляє GOL digital, Андрій може продовжити кар'єру в "Бетісі". "Реал" спробує передчасно розірвати контракт про оренду 20-річного воротаря.

Річ у тім, що "Бетіс" не зміг знайти гідну заміну Пау Лопесу, який перейшов в італійську "Рому". Хоель Роблес не зміг якісно замінити Лопеса, а другий воротар Дані Мартін не відповідає рівню основного голкіпера. Роблеса спробують продати в зимове трансферне вікно.

Таким чином, Лунін може отримати статус першого голкіпера в "Бетісі". Наразі після 8 турів Ла Ліги "Бетіс" посідає 16 сходинку в турнірній таблиці.

Кар'єра Луніна в Іспанії

Українець перейшов у "Реал" влітку 2018 року з луганської "Зорі". Сума трансферу склала 7,5 мільйона євро. За "королівський клуб" Андрій поки не зіграв жодного офіційного поєдинку.

Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі", де теж був запасним воротарем. Андрій зіграв лише у 7 матчах за команду.

Влітку Лунін виграв чемпіонат світу U-20 у складі збірної України та був визнаний найкращим голкіпером турніру.