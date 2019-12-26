Лунін зробив пропозицію своїй дівчина на стадіоні "Вальядоліду": миле фото
Воротар "Вальядоліда" та збірної України Андрій Лунін зробив пропозицію своїй дівчині Анастасії на клубному стадіоні "Нуево Хосе Соррілья".
Обраниця українського голкіпера відповіла згодою. Про це Лунін повідомив у власному Instagram.
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Дівчина також опублікувала в Instagram таке ж фото, де вона зізналася, що сказала "так".
Минулого тижня Лунін дебютував у складі "Вальядоліда", зігравши повний матч в Кубку Іспанії проти "Толоси" (3:0).
20-річний воротар перейшов у "Вальядолід" з "Реала" на правах оренди минулого літа. Попередній сезон українець провів в складі "Леганесі".
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