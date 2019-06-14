Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку

Донецький "Шахтар" очолив португалець Луїш Каштру. Контракт зі спеціалістом підписаний на два роки. Все, що слід знати про 57-літнього фахівця, який став вже 33-м тренером в історії "гірників" – у матеріалі Спорт24.

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Дитинство та кар’єра гравця

Луїш Мануель Рібейру де Каштру народився 3 вересня 1961 року в Мондройнші, Португалія. В дитинстві він переніс важку хворобу. Але це не завадило йому стати професійним футболістом. Виступав на позиції правого захисника.

Майже всю кар’єру Луїш Каштру провів у нижчих лігах чемпіонату Португалії. Починав у юнацькій команді "Вієренше", а згодом у "Уніан Лейрії" (вона тоді не була у португальській Прімері). Єдиний клуб, який виступав у еліті – "Елваш". Але там за три сезони Каштру зіграв менше трьох десятків матчів. При цьому отримав до десяти жовтих карток, і як мінімум одну червону. Тож за 17 років кар’єри гравця видатних здобутків у нього не було.

Тренерська кар’єра та диплом фізика

У 36-літньому віці Каштру вирішив закінчити кар’єру гравця. І піти вчитися. Однак обрав він зовсім не спортивну освіту. Каштру поступив на факультет фізики Коімбрського університету. При цьому продовжував брати участь у тренувальному процесі свого останнього клубу – "Агеди". Однак у нього вже на той час була родина (дружина та дві доньки), тож він пішов на роботу продавцем. Зважаючи, що він почав непогано там заробляти, то навіть думав про те, що покинути тренерську кар’єру. Але дружина переконала його цього не робити.

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Тож до 2004 року Каштру працював з клубами з нижчих ліг. Аж поки його не запросили до "Панафіела". Це сталося у 2004 році. клуб тоді якраз пробився до Прімери. І перший сезон у руля цієї команди був доволі успішний – дев’яте місце у чемпіонаті. Та вже наступного сезону команда вилетіла. За 34 матчі – лише дві перемоги та 9 нічиїх. Пов’язували це з втратою лідерів команди та безладом у керівництві клубу.

Та на Каштру звернули увагу в "Порту", однак запропонували роботу не головного тренера, а в структурі клубу.

"Порту" та перша заміна Фонсеки

Каштру запропонували роботу в академії "Порту", спочатку на організаційних посадах (починав з координатора юнаків у клубній академії). Та він хотів тренувати, тому йому довірили команду U-19, з якою він пропрацював сім років. За цей час навколо Каштру виник ореол людини, яка вміє добре працювати з молоддю. А у липні 2013 року Луїш Каштру отримав посаду головного тренера другої команди "Порту". В той самий час "драконів" очолив Паулу Фонсека.

Та вже екс-тренер "Шахтаря" Фонсека довго в "Порту" затриматися не зміг. У березні його звільнили через незадовільні результати, і Каштру вперше замінив його на посту головного тренера. Та довго він там не пробув. Під його керівництвом команда зіграла 16 матчів (9 перемог, 1 нічия та 6 поразок). І зайняла третє місце. Тож влітку 2016 року "Порту" очолив Юлен Лопетегі, а Каштру повернувся до "Порту Б". З цією командою він пропрацював ще два сезони.

Робота головним тренером

Працював би й довше, але в листопаді 2016 року його запросив на посаду головного тренера "Ріу Аве". Команда виступала в Прімері, і під керівництвом спеціаліста зайняла сьоме місце у чемпіонаті.

Та вже влітку 2017 року Каштру перейшов на роботу до "Шавіша". Цей пов’язують з тим, що у цей час сильно захворів його батько, і Луїш хотів бути ближче до нього. З "Шавішем" він фінішував на шостій позиції у чемпіонаті. Та після того, як його батько помер, він більше не захотів залишатися там.

Влітку 2018 року Каштру очолив "Віторія Гімарайнш". Команда цього сезону фінішувала п’ятою і здобула право виступити у кваліфікації Ліги Європи.

Та ще взимку наставник міг двічі змінити команду. У грудні 2018 року зацікавленість у тренері проявляв англійський "Редінг", який виступає у Чемпіоншипі. Але до підписання угоди справа не дійшла. Згодом інтерес до Каштру приписували "Бенфіці", яка у січні 2019 залишилася без тренера. Але все залишилося на рівні слухів.

Ігрова схема та молодь "Шахтаря"

Каштру називають тренером, який любить працювати з молоддю. Найчастіше він використовує схему 4-1-4-1. Однак може й змінити розташування, щоб краще розкрити потенціал гравців. До нього "Шахтар" грав за схемою 4-2-3-1, тож невідомо, як буде у новому сезоні.

Також Каштру може більше залучати молодь "гірників" до матчів. Сприяти цьому може і вдалий виступ гравців юнацької команди "Шахтаря" на Чемпіонаті світу U-20. Там гравцями основи є захисник Валерій Бондар, а на флангах півзахисту грають Віктор Корнієнко Юхим Конопля та Олексій Кащук. Опорним півзахисником збірної України є "гірник" Максим Чех.

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Та навряд чи вони одразу отримають можливість виступати за головну команду. Адже у складі "Шахтаря" є чимало й інших гравців, яким треба дати ігровий час.

Підсумок

Луїш Каштру у Португалії вважається доволі прогресивним тренером. Однак він працював лише у місцевих середняках, так нічого і не вигравши за свою кар’єру (за винятком перемоги в португальській Сегунді з "Порту Б" в сезоні-2015/16). У нього малий досвід виступів у єврокубках. "Шахтар" же перед собою ставить лише найвищі цілі та стартуватиме у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Тож контракт лише на два роки свідчить про те, що Каштру в "Шахтарі" – на перехідний період. Щоб підтягнути молодь та перечекати, поки "Шахтар" знайде більш іменитого тренера.