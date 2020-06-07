В неділю, 7 червня, "Львів" зіграв проти "Дніпро-1". Цей матч мав відбутися у Львові, але через епідеміологічну ситуацію в регіоні, його вирішили перенести до Дніпра. Хоча номінальним господарем матчу і надалі залишався "Львів".

Львів – Дніпро-1 1:2

Голи: Шина, 31 – Цуріков, 42, Хобленко, 87

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Ці команди двічі зустрічалися в цьому сезоні та обмінялися виїздними перемогами.

За "Дніпро-1" виступає двоє гравців, які нещодавно грали у "Львові" – Адамюк та Лукас Тейлор.

Через карантин у Львові, цей мат перенесли до Дніпра, але номінальними господарями матчу були гравці ПФК "Львів".

Це четверта поспіль перемога "Дніпро-1", "Львів" збільшив до шести матчів свою серію без перемог.

Обмін голами в першому таймі

"Дніпро-1" є головним претендентом на перемогу у другій шістці, відтак і за вихід у плей-офф УПЛ, в якому розіграють одну місце в кваліфікації Ліги Європи. Цього разу підопічні Дмитра Михайленка в гостьовому поєдинку обіграли "Львів". Але цей матч був лише номінальний для дніпрян, адже відбувся він у Дніпрі, і саме гравцям "Львова" довелося долати 1000 кілометрів на цю гру.

"Дніпряни" активно розпочали гру, "Львів" же вичікував свого моменту. Активно пробивали по воротах Сарнавського Логінов та Супряга. А найкращий шанс мав Адамюк – після подачі з кутового він пробив головою, але голкіпер у стрибку відбив м'яч, який летів у кут воріт.

А за хвилину "Львів" вийшов вперед. Шина підхопив м'яч на краю поля поблизу центральної лінії після помилки суперника, дійшов до штрафного та завдав удар у дальній кут воріт. Юрчук з ним не справився.

Та на перерву команди пішли за рівного рахунку – після прострілу Булеци у штрафний майданчик м1яч відлетів до Цурікова, який завдав потужного удару.

Натиск "Дніпро-1" та непризначений пенальті

У другому таймі номінальні господарі дещо відійшли назад, натомість гравці "Дніпро-1" і далі перевіряли воротарську майстерність Сарнавського. І голкіпер раз за разом рятував свою команду.

На 83-й хвилині Богунов, який вийшов на заміну, впав у штрафному майданчику "Дніпро-1". Повтор чітко показав, що проти гравця зіграв Лопирьонок, який наступив йому на ногу. Однак головний арбітр матчу проігнорував цей епізод. А за чотири хвилини "Дніпро-1" вийшов вперед – Хобленко обігрався з Булецою та завдав потужного удару в дальній кут. Сарнавський, який у матчі здійснив дев'ять сейвів, цього разу не врятував.

Натомість врятувати нічию для "Львова" міг Ходаковський. Гравець вийшов на заміну на 89-й хвилині, а на 90+4 завдав удару під перекладину воріт. Юрчук перевір м'яч над перекладиною.

"Дніпро-1" перемагає та закріплює своє лідерство у другій шістці. "Львів" же залишився на дев'ятому місці.

Відеоогляд матчу Львів – Дніпро-1