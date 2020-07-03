У п'ятницю, 3 липня, ФК "Львів" у Тернополі приймав "Ворсклу" у матчі 29 туру УПЛ. Матч закінчився бойовою нічиєю.

Львів – Ворскла 2:2

Голи: Яковеллі, 55, Борзенко, 75 – Челядін, 8, Кравчук, 89

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Гості з Полтави відкрили рахунок у матчі вже на 8-й хвилині. Челядін отримав передачу з правого флангу перед чужою штрафною, після чого вклав м'яч під праву штангу прекрасним ударом – 0:1.

Відео голу Челядіна

Весь перший тайм львів'яни намагалися атакувати ворота 16-річного Павла Ісенка, який провів дебютний матч в УПЛ. Кравчук пробив з-за меж штрафного точно по центру воріт, де і стояв Ісенко. Згодом зміщення з лівого флангу Яковеллі завершив потужним ударом по центру воріт, який тільки розім'яв Ісенко.

Номінальні господарі поля у Тернополі встановили паритет лише у другому таймі: Ісенко вирішив швидко ввести м'яч в гру кидком на правий фланг, після чого фланговий захисник вирішив повернути в центр оборони, де Яковеллі вже підтискав Павлюка. Оборонець здригнувся, форвард підібрав, і запустив парашут за комір Ісенку – 1:1.

Відео голу Яковеллі

На 75-й хвилині "Львів" вже вийшов уперед. В штангу потрапив Гончар з гострого кута на правому фланзі штрафної, після чого Шина перевів на голову Борзенку, якому вже нічого не заважало перед порожніми воротами – 2:1.

Наприкінці основного часу матчу у Тернополі гості вирвали нічию – Кравчук пробив з 7-ми метрів після розіграшу кутового. 2:2 і дуже яскрава кінцівка матчу.