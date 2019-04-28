Львів – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

104 Читать новость на русском
Львів – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України
Львів – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / facebook.com/fcdynamoua

ФК "Львів" у рамках 26-го туру чемпіонату України прийме київське "Динамо". Поєдинок між клубами в Україні можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі "Львова" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" можна буде переглянути поєдинок.

Читайте також: Львів – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Початок трансляції зі стадіону – о 19:25. Сама гра розпочнеться о 19:30. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Львів" – "Динамо" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 89 гривень.

На цей момент Динамо" утримує другу сходинку в чемпіонаті України й програє "Шахтарю" 7 очок. "Львів" – на шостому місці. Команди вже зустрічалися цього сезону двічі. Одного разу перемогли кияни, а іншого – львів'яни.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Криму зруйнували один з найвідоміших пляжів: відео
сьогодні
5208
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту УПЛ Динамо ФК Львів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик влаштував запальне тренування на київському пляжі: відео
27 квітня 15:00 Усик влаштував запальне тренування на київському пляжі: відео
917
Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
27 квітня 10:53 Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
1319
Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
26 квітня 20:39 Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
5622
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
26 квітня 13:27 На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
2211
Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
26 квітня 10:48 Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
3709
Новини
Більше новин
Залиште відгук