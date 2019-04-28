Львів – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

ФК "Львів" у рамках 26-го туру чемпіонату України прийме київське "Динамо". Поєдинок між клубами в Україні можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Домашні матчі "Львова" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" можна буде переглянути поєдинок.

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Початок трансляції зі стадіону – о 19:25. Сама гра розпочнеться о 19:30. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Львів" – "Динамо" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 89 гривень.

На цей момент Динамо" утримує другу сходинку в чемпіонаті України й програє "Шахтарю" 7 очок. "Львів" – на шостому місці. Команди вже зустрічалися цього сезону двічі. Одного разу перемогли кияни, а іншого – львів'яни.

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