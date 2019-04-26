Львів – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Львів" у рамках 26-го туру чемпіонату України прийме одного з лідерів ліги – київське "Динамо". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Прогноз на матч "Львів" – "Динамо"

"Динамо" після того, як не змогло перемогти "Шахтар" у 25-у турі практично втратило шанси втрутитися у боротьбу за чемпіонство. Відтак, кияни уже зараз можуть розпочати підготовку до наступного сезону через офіційні матчі в рамках національної першості.

У свою чергу "Львів" веде боротьбу за потрапляння у топ-5, що гарантує участь у кваліфікації Ліги Європи. Наразі "містяни" на шостому місці й програють п'ятому "Маріуполю" три очки. Львів'янам обов'язково потрібно брати очки, щоб продовжити боротьбу за високі місця.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Львів" цього сезону вже сенсаційно перемагав "Динамо". У Києві львів'яни здобули мінімальну перемогу. Коефіцієнт на те, що вони повторять торішній успіх – 13,75. Перемогу ж "Динамо" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,25. Нічия – 5,75.

"Динамо" п'ять поспіль матчів виграло на виїзді в чемпіонаті України. Останній поєдинок на виїзді кияни виграли мінімально в "Маріуполя". Коефіцієнт на те, що в матчі буде забито менше, аніж два голи – 2,85. На те, що дві команди заб'ють по голу – 2,59.

Прогноз Pari Match

У Києві в жовтні "Львів" переміг "Динамо" й не пропустив. Коефіцієнт на те, що "Львів" переможе й не пропустить – 13. На те, що такого ж результату доб'ється "Динамо" – 1,78.

Коефіцієнт на те, що господарі поля першими відкриють рахунок у грі – 4,60. Якщо ж це зроблять футболісти "Динамо" – 1,20. Перемога "Львова" в один м'яч – 11,0. Звитяга киян в один м'яч – 3,65.

Прогноз Фанспорт

Коефіцієнт на те, що в цьому матчі обидва клуби заб'ють голи – 2,55. Результативну нічию букмекери оцінили коефіцієнтом 8,7. Коефіцієнт на те, що команди проведуть від двох до трьох м'ячів – 2,1.

"Львів" у цьому році ще не перемагав на власному полі. Коефіцієнт на те, що дебютна перемога підопічних Богдана Блавацького станеться в грі з "Динамо" – 9,8. Звитяга "біло-синіх" – 1,29. Нічия – 5,7.

Поєдинок 26-го туру чемпіонату України "Львів" – "Динамо" відбудеться у неділю, 28-го квітня. Початок гри, о 19:30.

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