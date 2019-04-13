"Олександрія" без проблем здолала "Львів" на виїзді: відео голів

"Олександрія" в рамках 24 туру української Прем'єр-ліги перемогла ФК "Львів", який залишився без головного тренера.

Львів – Олександрія 1:2

Голи: Дуарте, 72 – Полярус, 49, Лучкевич, 59

Вилучення: Ліпе, 74, Приймак, 90+4

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На матч проти "Олександрії" ФК "Львів" вийшов без звичного тренера. Не так давно сталася несподівана відставка Юрія Бакалова. До найближчого поєдинку команду готував тренерський тріумвірат – Юрій Панфілов, Віталій Шпанюк і Тарас Гребенюк. Наразі керівництво клубу розглядає на пост головного тренера декілька кандидатур.

Перший тайм матчу у Львові закінчився з нулями на табло. Моментів було вкрай мало, боротьба в основному точилася на підступах до штрафних майданчиків. Можна відзначити тільки гольовий момент Поляруса на 28 хвилині.

Друга частина зустрічі є повною протилежністю першої. Вже на 49 хвилині чудова комбінація "містян" завершилася взяттям воріт Олександра Бандури. Ковалець пройшов по правому флангу, відпасував на Шастала, той відкинув трохи назад, і гол забив Артем Полярус.

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За 10 хвилин "Олександрія" подвоїла перевагу у матчі – м'яч після кутового відскочив до Валерія Лучкевича, і той потужним ударом з лінії штрафного відправив снаряд точно у дев'ятку.

На 72 хвилині львів'янам вдалося відіграти один м'яч завдяки точному удару Дуарте Бруно у штрафному майданчику суперника. Однак одразу "Львів" залишився у меньшості: Ліпе у незрозумілому моменті прихопив суперника за голову. Наприкінці матчу господарі заробили ще й другу червону картку, відзначився Владислав Приймак.

Як підсумок, "Олександрія" з 44-ма очками закріпилася на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ. ФК "Львів" продовжує замикати чемпіонську групу (30 очок).

Відеоогляд матчу Львів – Олександрія

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