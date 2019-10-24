Львів боротиметься за право провести Олімпійські ігри-2030

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове взяти участь у відборі кандидатів на право приймати зимові Олімпійські ігри у 2030 році. Також Львів, за його словами, готовий проводити юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року.

Подавати заявки на право проведення Олімпійських ігор у 2030 році можна у 2020 році. Львів має намір поборотися за право проводити Олімпіаду-2030, інформує Zaxid.net.

Читайте також: У Парижі презентували логотип Олімпіади-2024: символами стали медаль, полум'я і Маріанна

Я щойно мав зустріч з молодими львів'янами, очі горять, я їм сказав, що буду з вами зустрічатись. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року. А у 2028 року ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри.



Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо. Ми будемо битись за це право проводити зимові Олімпійські ігри,

– сказав Садовий під час зустрічі з главою НОКу Сергієм Бубкою.

На думку мера Львова, організація таких подій стимулює розвиток спортивної інфраструктури країни.

Влітку президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має вибороти право на проведення Олімпійських ігор.

У жовтні Зеленський в рамках Форуму регіонів запропонував президенту Білорусі Олександру Лукашенку спільно організувати Олімпіаду.

Україна ніколи не приймала змагання рівня Олімпійських ігор. У 2012 році Україна спільно з Польщею прийняла чемпіонат Європи з футболу. Наразі це найбільші змагання, які приймала Україна. У 2018 році Київ прийняв фінал Ліги чемпіонів.

Найближчі Олімпійські ігри відбудуться у Токіо (2020), Пекіні (2022), Парижі (2024), Мілані й Кортіна-д'Ампеццо (2026) і Лос-Анджелесі (2028).