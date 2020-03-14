"Львів" та "Карпати" знову зіграли внічию у дербі: 2 нереалізовані пенальті та вилучення – відео

"Львів" та "Карпати" знову не змогли виявити сильнішого в дербі. 14 березня поєдинок 23 туру чемпіонату України завершився результативною нічиєю.

Львів – Карпати 1:1

Голи: Яковлеллі, 50 – Братков. 27 (авт)

Вилучення: Пасіч, 87 (Карпати)

Нереалізований пенальті: Кудрик, 87 – Назарина, 85

Після поділу на верхню та нижню шістку обидва львівські клуби опинилися у тій, яка веде боротьбу за виживання. Що "Карпатам", які на останній сходинці, що "Львову", який 9-й, вкрай важливо було здобути очки.

Команди мають 10 турів, щоб врятуватися від пониження у класі і втрачати очки в першому ж – неприпустимо.

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Номінальні господарі краще розпочали поєдинок, хоча згодом ініціативою володіли саме "Карпати". На 4 хвилині Ренан отримав м'яч у штрафному, але пробив повз ворота.

"Леви" відповіли через 10 хвилин. Сич пробив з-за меж штрафного і Сарнавський парирував на кутовий. Ще через 4 хвилини Бойчук з досить близької відстані поцілив у стійку.

Гол назрівав у ворота "Львова" і на 27 хвилині "Карпати" таки відкрили рахунок у грі. Удар Пасіча з-за меж штрафного заблокували, м'яч підхопив Танчик, віддав на Мартінса, який прострілив у штрафний, а в ворота м'яч залетів рикошетом від Антона Браткова – автогол.

Відразу після перерви "Львів" зрівняв рахунок у грі. На 50-й хвилині Гіоргадзе втратив м'яч у своєму штрафному, Ренан навісив у воротарський, де Матеус пробив головою – 1:1.

Через 5 хвилин "Карпати" могли знову вийти вперед. Бойчук після флангового навісу Сича пробив над поперечиною. Ще через декілька хвилин контратака "левів" завершилася небезпечним ударом Пасіча, однак м'яч пролетів повз ворота.

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"Львів" відповів потужним ударом Назарія Нича, але Кудрик впевнено забрав м'яч до рук. На 78 хвилині захисники "Карпат" дозволили Приймаку пробити головою після кутово. М'яч небезпечно розминувся зі штангою.

На 85 хвилині "Карпати" отримали шанс вирвати перемогу. Після прострілу з лівого флангу від Бойчука Сабіно збив Притулу – пенальті.

Удар з позначки на 86 хвилині не зміг реалізувати Назарина. Сарнавський стрибнув у правий кут та парирував удар.

Уже через дві хвилини "Львів" провів швидку контратаку. Альваро зачепився за ногу Пасіча та впав – пенальті. Пасіч, окрім того, що заробив пенальті, отримав гірчичник та був вилучений з поля.

Удар з позначки не зміг реалізувати Татарков. Він, як і Назарина, пробив у правий кут, але Кудрик парирував удар.

Команди так і не змогли виявити сильнішого та вдруге у сезоні розійшлися миром. Турнірне становище клубів після матчу не змінилося.

Львів – Карпати відеоогляд

Турнірна таблиця УПЛ