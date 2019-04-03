"Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео

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Львів - Маріуполь: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/19
Львів – Маріуполь: результат матчу та відео голів

"Львів" та "Маріуполь" в очній зустрічі забили п'ять голів. Не обійшлося у матчі й без вилучення та пенальті.

Львів – Маріуполь 2:3
Голи: Ліпе, 22, Приймак, 80 – Зубков, 54 (пен), 77, Борячук, 71
Вилучення: Мартан, 54 (Львів)

Перед матчем обидві команди мали по 30 очок і посідали п'яте та шосте місце. Тож в очній зустрічі мали визначити, хто буде посідати вище місце. А зважаючи, що "Зоря" у паралельному матчі програла "Динамо", то переможець міг піднятися одразу на четверте місце. Так і сталося. 

Дивіться відео, як "Динамо" завдяки камбеку вирвало перемогу у "Зорі" в матчі з двома вилученнями

Команди розпочали доволі обережно, з малою кількістю небезпечних моментів. Аж поки на 22-ій хвилині Ліпе зі штрафного не забив у ворота Гальчука.

Все найцікавіше команди відклали на другий тайм. І розпочалося все після помилки Мартана. Бразилець двома руками притримав суперника у штрафному майданчику, і арбітр матчу призначив пенальті. Окрім того, гравець "Львова" отримав жовту картку, яка стала для нього другою у цьому матчі. Удар з позначки чітко реалізував Зубков.

Опинившись у більшості, гравці "Маріуполя" почали легко створювати моменти. І з такою ж легкістю їх марнувати. 

Варто побачити, як "Шахтар" мінімально переміг "Олександрію" завдяки голу з пенальті

Вивів вперед "Маріуполь" Борячук. Та варто відзначити гольову передачу Зубкова поміж захисників "Львова".

Згодом сам Зубков оформив дубль.

Та матч на цьому не закінчився. "Львів" зумів повернути інтригу в матчі, коли Приймак скоротив відставання.

Кінцівка матчу пройшла в атаках обох команд. Тож рахунок міг змінитися, але більше голів так і не було. "Маріуполь" переміг та піднявся на четверте місце. "Львів" поки шостий.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ ФК Маріуполь ФК Львів
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