"Львів" офіційно підписав контракт з ексгравцем "Чорноморця"
Футбольний клуб "Львів" офіційно підсилився гравцем лінії захисту Микитою Татарковим. 24-річний футболіст виступатиме за "синьо-золотих левів" під 9 номером.
Про умови контракту Татаркова "Львів" на цей момент не повідомляє. У серпні гравець отримав статус вільного агента, відтак безкоштовно приєднався до львів'ян.
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Микита Татарков є вихованцем запорізького "Металурга". У своїй професійній кар’єрі гравець виступав за "Металург" (2012-2015) та одеський "Чорноморець" (2016-2018).
Останнім клубом Микити був солігорський "Шахтар", в якому він відіграв 16 матчів та забив один гол.
На рахунку Татаркова 8 матчів за національні збірні команди України U-19 та U-20.
Як відомо, 31 жовтня "Львів" офіційно звільнив Володимира Мазяра з посади головного тренера команди. Натомість головним тренером львівського клубу призначено Єгіше Мелікяна.
Наразі "Львів" посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ.