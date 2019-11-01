"Львів" офіційно підписав контракт з ексгравцем "Чорноморця"

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Микита Татарков
Микита Татарков / pfclviv.com

Футбольний клуб "Львів" офіційно підсилився гравцем лінії захисту Микитою Татарковим. 24-річний футболіст виступатиме за "синьо-золотих левів" під 9 номером.

Про умови контракту Татаркова "Львів" на цей момент не повідомляє. У серпні гравець отримав статус вільного агента, відтак безкоштовно приєднався до львів'ян.

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Микита Татарков є вихованцем запорізького "Металурга". У своїй професійній кар’єрі гравець виступав за "Металург" (2012-2015) та одеський "Чорноморець" (2016-2018).

Останнім клубом Микити був солігорський "Шахтар", в якому він відіграв 16 матчів та забив один гол. 

На рахунку Татаркова 8 матчів за національні збірні команди України U-19 та U-20.

Як відомо, 31 жовтня "Львів" офіційно звільнив Володимира Мазяра з посади головного тренера команди. Натомість головним тренером львівського клубу призначено Єгіше Мелікяна.

Наразі "Львів" посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Львів Трансфери
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