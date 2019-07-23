"Львів" офіційно підписав ще двох бразильців

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Леонардо Монтезелло
Леонардо Монтезелло / http://pfclviv.com

ФК "Львів" підписав контракти з двома бразильськими футболістами. У "Львів" перейшли півзахисник Леонардо та вінгер Баяно.

Новачки уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом, інформує офіційний сайт команди.

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18-річний Леонардо обрав собі 8-й номер, а Баяно гратиме за "синьо-золотих левів" у футболці з номером 18.

Леонардо Монтезелло народився 21 січня 2001 року у Сан-Паулу (Бразилія). Його амплуа – опорний півзахисник. Попередні клуби – "Гуарульюс" (Бразилія) та "Локомотив" (Словаччина).

Баяно народився 24 листопада 2000 року. 18-річний гравецт народився у місті Посойнс (Бразилія). Його амплуа – фланговий півзахисник. Попередній клуб – "Локомотив" (Словаччина).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професійний футбольний клуб «Львів» підписав контракти з двома перспективними бразильськими футболістами – півзахисником Леонардо та вінгером Баяно. Новачки уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом. Леонардо обрав собі 8-й номер, а Баяно гратиме за «синьо-золотих левів» у футболці з номером 18. Леонардо Монтезелло (повне ім’я – Леонардо Феррейра Монтезелло Лейтан) @leomontezello Народився 21 січня 2001 року Вік – 18 років Місце народження – Сан-Паулу (Бразилія) Зріст/вага – 176 см/69 кг Амплуа – опорний півзахисник Попередні клуби – «Гуарульюс» (Бразилія), «Локомотив» (Словаччина) Баяно (повне ім’я – Велвес Сантос Дамасена) @wsd__11 Народився 24 листопада 2000 року Вік – 18 років Місце народження – Посойнс (Бразилія) Зріст/вага – 166 см/ 63 кг Амплуа – фланговий півзахисник Попередній клуб – «Локомотив» (Словаччина) #фкльвів #львів #пфкльвів #пфкльвов #pfclviv #футбол #україна #fclviv #lviv #фкльвов #ukraine #football #УПЛ #українськапремєрліга #премєрліга #синьозолотілеви #новиниклубу #новинифкльвів #fclvivnews

Допис, поширений PFC Lviv (@fclviv)

Про офіційні трансфери "Львова" та інших клубів УПЛ читайте за посиланням.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери ФК Львів
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