"Львів" офіційно підписав ще двох бразильців
ФК "Львів" підписав контракти з двома бразильськими футболістами. У "Львів" перейшли півзахисник Леонардо та вінгер Баяно.
Новачки уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом, інформує офіційний сайт команди.
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18-річний Леонардо обрав собі 8-й номер, а Баяно гратиме за "синьо-золотих левів" у футболці з номером 18.
Леонардо Монтезелло народився 21 січня 2001 року у Сан-Паулу (Бразилія). Його амплуа – опорний півзахисник. Попередні клуби – "Гуарульюс" (Бразилія) та "Локомотив" (Словаччина).
Баяно народився 24 листопада 2000 року. 18-річний гравецт народився у місті Посойнс (Бразилія). Його амплуа – фланговий півзахисник. Попередній клуб – "Локомотив" (Словаччина).
Про офіційні трансфери "Львова" та інших клубів УПЛ читайте за посиланням.
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