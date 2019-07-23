"Львів" офіційно підписав ще двох бразильців

ФК "Львів" підписав контракти з двома бразильськими футболістами. У "Львів" перейшли півзахисник Леонардо та вінгер Баяно.

Новачки уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом, інформує офіційний сайт команди.

Читайте також: "Карпати" офіційно підписали чергового новачка

18-річний Леонардо обрав собі 8-й номер, а Баяно гратиме за "синьо-золотих левів" у футболці з номером 18.

Леонардо Монтезелло народився 21 січня 2001 року у Сан-Паулу (Бразилія). Його амплуа – опорний півзахисник. Попередні клуби – "Гуарульюс" (Бразилія) та "Локомотив" (Словаччина).

Баяно народився 24 листопада 2000 року. 18-річний гравецт народився у місті Посойнс (Бразилія). Його амплуа – фланговий півзахисник. Попередній клуб – "Локомотив" (Словаччина).

Про офіційні трансфери "Львова" та інших клубів УПЛ читайте за посиланням.