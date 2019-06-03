"Львів" офіційно визначився з тренером, який очолюватиме команду з нового сезону

Футбольний клуб "Львів", який посів шосте у чемпіонаті України, офіційно вирішив продовжити контракт з Богданом Блавацьким.

За результатами зустрічі Блавацького та керівництва клубу контракт був пролонгований ще на рік – до кінця сезону 2019/2020 років, повідомляє сайт клубу.

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Богдан Блавацький працюватиме й надалі головним тренером ПФК "Львів". Вирішили дати цьому спеціалісту можливість проявити себе у роботі з командою у наступному сезоні. Завдання залишаються незмінними – вихід в шістку найкращих команд УПЛ та потрапляння в єврокубки,

– зазначив генеральний директор львівського клубу Андрій Паньків.

Богдан Блавацький задоволений тим, що зможе надалі працювати у львівському клубі.

Ми з Андрієм Ярославовичем підбили підсумки моєї праці. Після цього я прийняв пропозицію керівництва продовжити співпрацю з клубом ще на рік. Я задоволений тим, що маю нагоду й надалі працювати у клубі з рідного міста, перед яким стоять серйозні цілі,

– сказав головний тренер "містян" Богдан Блавацький.

Блавацький очолив "Львів" 16-го квітня. На тренерському містку він змінив Юрія Бакалова. З "Львовом" Блавацький зумів виграти тільки один матч, а ще одну гру звів до нічиєї. Шість матчів "Львів" програв під керівництвом фахівця.