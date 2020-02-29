"Львів" у меншості вирвав нічию в "Олександрії": відео

29 лютого "Львів" приймав "Олександрію" у рамках 20 туру чемпіонату України. Поєдинок у Львові на стадіоні "Україна" завершився нічиєю 1:1.

Львів – Олександрія 1:1

Голи: Алваро, 87 – Мишенко, 10

Вилучення: Татарков, 54 (Львів)

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Уже на старті матчу у Львові "Олександрія" відкрила рахунок. Після того, як Гречишкін зробив навіс у штрафний, Бабогло зряче скинув на Мишенка. Новачок "Олександрії" красивим ударом злету пробив по воротах Сарнавського й відкрив рахунок у грі.

Відео голу Мишенка

Як виявилося, ранній гол гостей "поховав" футбол у першому таймі. Команди більше заважали грати одне одному у футбол, через що загрози біля воріт голкіперів не було.

На старті другого тайму команди обмінялися гострими моментами. Спершу гравець "Львова" Ренан пробив по воротах із середньої дистанції. Після рикошету від захисника м'яч закрутився під дальню штангу, просвистівши поруч.

Через мить Гречишкін завдав потужний прямий удар зі стандарту. Сарнавський встиг викинути руку під поперечину і м'яч "облизав" каркас воріт.

Справи львів'ян стали кепськими на 54 хвилині. Татарков отримав другу жовту картку за те, що збив Вантуха – вилучення.

Тільки на 67 хвилині "Львів" завдав перший удар у ствір воріт гостей. Ренан головою замкнув навіс, після якого Білик здійснив хороший сейв.

"Олександрія" відповіла на 78 хвилині. Шендрик пробив злету з вбивчої позиції, проте Сарнавський врятував партнерів. На 82 хвилині Гордієнко міг ховати шанси "Львова" врятуватися, але з чудесної позиції не влучив у ворота.

Господарі покарали підопічних Володимира Шарана на 87 хвилині. Сарнавський розпочав атаку вільним ударом. Після цього Борзенко головою скинув на Альваро. Бразилець отримав м'яч у штрафному, обвів воротаря та переправив м'яч у порожні ворота – 1:1.

Наприкінці матчу невелику бійку влаштували працівники обох команд. На щастя, вдалося уникнути вилучень та продовження конфлікту.

Таким чином, "Львів" вирвав нічию в "Олександрії". Команда Шарана не змогла виграти другий поспіль матч у 2020 році. Також здобутий бал дозолив "Львову" віддалитися від зони вильоту.

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