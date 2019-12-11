"Львів" організовує безкоштовний вхід на гру з "Колосом"

58 Читать новость на русском
"Львів" запрошує вболівальників на останню гру року / фото: ФК "Львів"

Футбольний клуб "Львів" організує вільний вхід для вболівальників на гру 18 туру проти "Колоса" з Ковалівки. Ця гра стане останньою у 2019 році для обох команд.

Матч відбудеться у суботу, 14 грудня, у Львові на стадіоні "Україна". Розпочнеться поєдинок о 14:00. Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Цікаво: Гравці "Олександрії" отримали солідні премії за бронзу в УПЛ – названо суму

Власне остання гра у календарному році і стала приводом для такої щедрості з боку львівської команди.

Шановні вболівальники, запрошуємо вас на останній домашній матч "синьо-золотих левів" у 2019 році. Ви були з нами протягом всього року і давали нам з трибун найголовніше – свою підтримку. Ми ж з усіх сил намагаємося віддячити вам своєю самовіддачою та грою на полі,
– наголосили в ФК "Львові".

Львів - Колос, стадіон
Афіша заключного для "Львова" та "Колосу" матчу у 2019 році

Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
сьогодні
22631
Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Львів ФК Колос УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:54 У Румунії п'ять футболістів втекли з м'ячем на порожні ворота – курйозне відео
Юрій Семенюк 2151
сьогодні 07:40 Ліга чемпіонів: хто з команд вийшов в 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 2139
10 грудня 23:55 "Інтер" прикро програв "Барселоні" та залишився за бортом Ліги чемпіонів: відео
Михайло Гема 454
10 грудня 23:07 Ярмоленко несподівано впав у ціні, Зінченко втримав планку найдорожчого українця
Юрій Семенюк 562
10 грудня 22:29 Роналду знову сконфузився на тренуванні "Ювентуса" та запустив м'яч у небо: відео
Юрій Семенюк 1110
Новини
Більше новин
Залиште відгук