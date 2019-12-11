"Львів" організовує безкоштовний вхід на гру з "Колосом"

Футбольний клуб "Львів" організує вільний вхід для вболівальників на гру 18 туру проти "Колоса" з Ковалівки. Ця гра стане останньою у 2019 році для обох команд.

Матч відбудеться у суботу, 14 грудня, у Львові на стадіоні "Україна". Розпочнеться поєдинок о 14:00. Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

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Власне остання гра у календарному році і стала приводом для такої щедрості з боку львівської команди.

Шановні вболівальники, запрошуємо вас на останній домашній матч "синьо-золотих левів" у 2019 році. Ви були з нами протягом всього року і давали нам з трибун найголовніше – свою підтримку. Ми ж з усіх сил намагаємося віддячити вам своєю самовіддачою та грою на полі,

– наголосили в ФК "Львові".



Афіша заключного для "Львова" та "Колосу" матчу у 2019 році