"Львів" потрапив у топ-10 найбільш грубих клубів у світі, УПЛ – на 6-у місці серед чемпіонатів

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав список футбольних клубів, які найчастіше отримують жовті та червоні картки у своїх чемпіонатах. У топ-10 цього рейтингу потрапив і український футбольний клуб "Львів".

У CIES досліджували вилучення та попередження, які отримували клуби у 92 топ-чемпіонатах в сезонах 2019 та 2019/20 (до 17 лютого 2020 року). Як йдеться в дослідженні, гравці ПФК "Львів" в середньому отримують 3,78 картки за матч: 3,45 жовтих і 0,33 червоних. Саме такий показник дозволив їм посісти 10 місце у світі. Перше місце посів уругвайський "Монтевідео Вондерерс" (4.05 картки за гру).

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Доволі грубим виявився й український чемпіонат загалом – шосте місце у світі. В матчах УПЛ в середньому показують 6,19 картки: 5,76 жовтих та 0,43 червоних картки.

При цьому найбільше червоних карток отримав за цей сезон "Олімпік" – 0,44 вилучення за гру. Натомість "Десна" не отримала жодної червоної картки за цей період.

Щодо команд УПЛ загалом, то на другому місці після "Львова" розмістився "Дніпро-1" – 3,64 картки за матч (3,34 жовтих та 0,33 червоних). Далі йдуть "Ворскла" (3,56 картки: 3,39 жовтих та 0,17 червоних), "Колос" (3,50 картки: 3,17 жовтих та 0,33 червоних), "Олександрія" (3,44 картки: 3,22 жовтих та 0,22 червоних), "Зоря" (3,11 картки: 3,05 жовтих та 0,06 червоних), "Карпати" (3,00 картки: 2,83 жовтих та 0,17 червоних), "Динамо" (2,94 картки: 2,72 жовтих та 0,22 червоних), "Маріуполь" (2,89 картки: 2,72 жовтих та 0,17 червоних), "Олімпік", (2,83 картки: 2,39 жовтих та 0,44 червоних), "Шахтар", (2,22 картки: 2,11 жовтих та 0,11 червоних) та "Десна" (2,17 картки: 2,17 жовтих та жодної червоної)