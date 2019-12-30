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Львів серйозно налаштований боротися за проведення Олімпійських ігор-2030

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Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове боротися за проведення зимових Олімпійських ігор-2030, а також юнацької Олімпіади-2028.

Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.

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Ми в 2010 році у Львові почали готуватися до амбітної мети: Львів – місто-господар Зимової Олімпіади 2030 року. В 2014 році цей процес призупинили, бо почалася війна. Нещодавно, коли ми зустрілися з колегами з Національного олімпійського комітету, ми вирішили: а давайте, візьмемо цю мету і зробимо все, щоб Львів у 2030 році був містом-господарем зимової Олімпіади.

Хочу сказати, що це дуже крута амбіція, тому що це дасть Львову великий імплюс і велику динаміку,
– сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що Львів вже подавав заявку на проведення Олімпійських ігор в 2026 році, однак пізніше відмовився змагатися за це право.

Дивіться план побудови олімпійських об'єктів біля "Арени Львів"

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Андрій Садовий Новини Львова
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