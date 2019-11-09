"Ворскла" у подвійній меншості без шансів програла "Львову" в битві аутсайдерів: відео

Полтавська "Ворскла" не змогла виграти 8 поспіль поєдинок у чемпіонаті України. У битві аутсайдерів полтавська команда програла на виїзді "Львову".

Львів – Ворскла 2:0

Голи: Ренан, 12, Педру, 41 (пен)

Вилучення: Луїзау, 35, Мартиненко, 82 (обидва Ворскла)

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Після 13 матчів "Ворскла" та "Львів" були аутсайдерами чемпіонату України. Обидві команди набрали по 8 очок. Відтак, в очному протистоянні клуби мали шанс покинути останню сходинку турнірної таблиці.

Жахливий тайм "Ворскли"

Уже на 12 хвилині "Львову" вдалося відкрити рахунок у грі. Оборонець "Ворскли" Мельничук віддав пас назад воротарю, але "обрізався". М'яч підхопив Ренан та вийшов віч-на-віч з Різником. Дмитро свою команду врятувати не зміг – 1:0.

Через декілька хвилин Ренан міг робити дубль. Бразилець вискочив віч-на-віч з голкіпером після прекрасної передачі. Але Ренан явно затягнув з ударом і захисник "Ворскли" ліквідував загрозу.

У середині тайму "Ворсклу" підвів Луїзау. Бразильський півзахисник "напрацював" на дві жовті картки й отримав вилучення. Під завершення тайму "Львів" заробив право пробити пенальті. З позначки впевнено пробив Педру – 2:0.

Перемога на класі

У другому таймі ситуація на футбольному полі не змінилася. Віталій Косовський вирішив відразу по перерві підсилити захист, випустивши Артура замість Козиренка. Та це полтавцям не сильно допомогло. Складалося враження, що гравці "Ворскли" просто чекають фінального свистка.

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Яскравим підтвердженням цих слів є жахлива помилка Мартиненка у штрафному майданчику. Після неї Педро зробив навіс на Ренана й той з близької відстані розстрілював Різника. Голкіпер "Ворскли" продемонстрував чудову реакцію, відбивши м'яч.

На 73 хвилині гостро пробив Богунов. Гравець "Львова" увійшов у штрафний та завдав потужний удар. Однак м'яч розминувся з дальньою стійкою воріт. Не надто хотів догравати матч Мартиненко, який на 82 хвилині покинув поле через вилучення. "Ворскла" догравала матч у подвійній меншості.

Господарі без особливих зусиль довели поєдинок у Львові до логічної перемоги з рахунком 2:0.

"Львів" здобув перемогу в чемпіонаті України вперше з 26 серпня, коли переграв на виїзді "Дніпро-1". Таким чином, "містяни" покинули останнє місце турнірної таблиці УПЛ та зрівнялися по очках з "Карпатами".

Натомість "Ворскла" програла 10-й матч у чемпіонаті України та з 8 очками посідає останню сходинку.

Львів – Ворскла відеоогляд матчу

Турнірна таблиця УПЛ