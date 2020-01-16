Львів, як завжди, гарно приймає, відчуваєш себе як вдома, – футзалістка збірної України

З 12-15 січня у Палаці Спорту "Галичина" відбувся міжнародний турнір Lviv Freedom Cup, в якому взяли участь шість жіночих збірних з футзалу. Збірна України вийшла у фінал, але поступилася збірній Італії. Спорт24 поспілкувався з головним тренером та збірницями після фінального поєдинку.

Ірина Дубицька, футзалістка

Матч вийшов достойний фіналу. Я думаю, що глядачам сподобалось. З Італією трішки не вистачило довести до фінального свитка те, що ми планували. Дівчата всі приємно вражені. Львів, як завжди, гарно приймає, відчуваєш себе як вдома. На трибунах важко було знайти вільне місце. Реально круто вболівали, підтримували й це нам допомогло здобути такий результат.

– У турнірі повинно було приймати 8 команд, дві відмовились за певних причин. З якими двома командами хотіли б ще спробувати свої сили?

– Напевно, Португалією та Іспанією, щоб підвищити рівень турніру.

– Що можете сказати про гру з Фінляндією? (матч закінчився з рахунком 5:2)

– Команда приємно здивувала. Показала наші мінуси, що дало підтягнути їх до гри у фіналі.

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– Які команди хотіли б бачити у своїй групі на наступному Євро?

– Не проти зіграти з Італією. Я хочу звичайно прохідну групу, але дуже достойних і хороших суперників.

Олег Шайтанов, головний тренер збірної

– Олег Миколайович, як оціните фінальний матч?

Звісно, сама гра сподобалась. Ми допустили декілька помилок, які італійки реалізували. Але я не можу дорікнути дівчатам у самовіддачі. Так, ми зробили все, що могли, але програли. Італія не здивувала. Обидві команди грали та показали високий рівень жіночого футзалу.

– Які враження від турніру?

– Мені дуже сподобався. Я гадаю, що всі команди від нього отримали тільки задоволення і позитивну інформацію. З Угорщиною була принципова для нас гра, зважаючи на попередні з ними зіграні матчі. Ми дуже налаштовувались. Перший тайм із фінками вийшов трохи важким. У перерві розібрали помилки, звичайно, все, що було сказано, залишиться між нами у роздягальні. Але, ми розуміли, що потрібно було додати у швидкості та зменшити брак у передачах.

– Як оціните рівень збірної на даний момент?

– У нас були помилки, але на даний момент у нас найсильніша команда. Попереду на нас чекає багато товариських зустрічей за кордоном.

Анастасія Кліпаченко, футзалістка

– Lviv Freedom Cup пройшов дуже класно. Насправді, Україна прийняла гарно всі команди. Такі турніри добре показують, які є помилки, що треба виправляти. Це перший етап до підготовки Євро-2020.

Перший тайм у грі з Угорщиною був трохи важкий. Команди притирались одна до одної. У них змінився трохи склад, але ми були готові до тої гри, яку вони показують. Якби реалізували свої моменти у першому таймі, то гадаю, наша перевага була б у плюс два м'ячі. Якщо ж говорити про матч проти фінок, то головне завдання було не вступати з ними в боротьбу. Фінські футзалістки грають також у великий футбол. А щодо гри з Італією, то вважаю, що наша гра стала краща, ніж у попередніх матчах із цією збірною.

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– Хотіли б приїхати ще раз у Львів на такий турнір наступного року? Чи не заважав вам на полі оркестр, який лунав із трибун.

– Так, звичайно. Підтримка була дуже крута. Що стосується барабану, це навпаки підтримувало. Мурашки бігли по шкірі, так класно. Тренера чули, він постійно був поруч і це головне.

Юлія Тітова, капітан збірної

– Гра з Італією була одна із найкращих на цьому турнірі. Тому що у збірних Угорщини та Фінляндії рівень більше однаковий, ніж в італійок.

– Чого не вистачило, щоб перемогти Італію?

Реалізації. Було багато моментів, не могли забити, напевно не вистачило холоднокровності в завершенні атак. Вони створили не так багато моментів, але реалізували їх.

– Як капітан, на скільки оціните готовність збірної за 10-тибальною шкалою?

– Сім.

– Чи впоралась команда з задачами на цей турнір?

– Думаю, що так. Тренер задоволений. Була хороша гра, ми боролись. Не можна сказати, що Італія нас повністю переграла. По рахунку можливо так, а за грою – ні, просто нам не пощастило з реалізацією. Нічого, попереду у вересні на нас чекає відбірковий етап. Тому в цьому сезоні гадаю буде багато товариських поєдинків, щоб ще покращити нашу гру.

Ксенія Гриценко, футзалістка

– Дуже приємно, чудова підтримка вболівальників. Італія хороша команда, дякуємо їм, що приїхали. Я гадаю, гра була хороша. Ми були впевнені у своїх силах на цьому турнірі. Так, фінська команда зробила нам трохи проблем. Але, хотілось зіграти у фіналі саме з італійками. У фінських дівчат багато бажання та щирості. Так як вони святкують свої реалізовані моменти, це дуже класно. Найбільш принципові наші суперники, це звичайно, Іспанія, Португалія. Наступна — Італія.

Альона Кирильчук, футзалістка

– Ви спостерігали за фіналом із трибун, як оціните гру команди?

З трибун – це інші враження. Коли ти на полі, ти не так переживаєш. Мені здається, гра була майже рівна, просто наша команда не реалізувала всі створені моменти. Видався хороший турнір. Це гарна популяризація жіночого футзалу, наша команда набирається нового цінного досвіду. Тому що в чемпіонаті України грає мало команд, а тут вищий рівень, щоб спробувати, перевірити як і свої сили, так і команди в цілому. Хотілось перемогти, тим паче, що грали вдома. Була приємна атмосфера в палаці спорту, хороша організація змагань. Усім країнам сподобалось.

– Наступного турніру з якими командами хотіли б зіграти?

– Звичайно, хотілось би зіграти з Іспанією, вони чемпіони Європи. З Португалією, Росією. Вершина мрії — Бразилія. Можливо ще Угорщина, у них хороша команда.