"Львів" у більшості не зумів дотиснути "Зорю": відео

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Львів – Зоря: рахунок та відео голів матчу - 22 травня 2019 - УПЛ
Львів – Зоря: результат матчу та відео / http://pfclviv.com

Футбольний клуб "Львів" та луганська "Зоря" розійшлися миром у 30-у турі чемпіонату України.

Львів – Зоря 0:0

Вилучення: Арвеладзе, 86 (Зоря)

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У першому таймі команди на двох завдали тільки один удар у ствір і створили тільки два небезпечні моменти. На 19-й хвилині Караваєв вийшов віч-на-віч із Сарнавським, але пробив прямо у воротаря й не зумів забити гол. "Львів" же свій момент мав під завісу тайму. На 41-й хвилині Пернамбуко міг замикати простріл зліва, але його випередив Михайличенко.

Львів – Зоря – відео кращих моментів першого тайму

На старті другого тайму команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу Мартану пробив здалеку, але м'яч пролетів біля стійки. На 56 хвилині Хомченовський пробивав з близької відстані, але Сарнавський врятував партнерів. На 60 хвилині Громом отримав м'яч у штрафному, однак не зумів ним грамотно розпорядитися і пробив повз. 

Після активності на старті другого тайму команди знову зосередилися на фізичній боротьбі, а не футболі. На 86 хвилині гості залишилися в меншості, оскільки другу жовту картку отримав Арвеладзе й завчасно покинув поле. Проте "Львів" не встиг скористатися більшістю. Матч завершився сухою нічиєю.

Зважаючи на те, що свій матч не виграв "Маріуполь", "Зоря" втратила шанс вийти на чисте четверте місце й побореться з "азовцями" в наступних турах. "Львів" утримує 6-у сходинку.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Зоря ФК Львів
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