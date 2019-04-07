"Зоря" перемогла "Львів" і вийшла у півфінал Кубка України: відео

Луганська "Зоря" стала першим учасником півфіналу Кубка України. Луганські футболісти вибили з турніру ФК "Львів".

Львів – Зоря 0:1

Голи: Лєднєв, 48

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У середу обидві команди грали в чемпіонаті України й програли з однаковим рахунком 2:3. "Львів" на власному полі виявився слабшим за "Маріуполь", а "Зоря" поступилася "Динамо", хоча перемагала 2:0. У Кубку України команди отримали шанс реабілітуватися перед фанатами й пройти до півфіналу.

У першому таймі більш активними були гості з Луганська. Перший небезпечний удар на 16 хвилині завдав Богдан Лєднєв, але голкіпер "Львова" Сарнавський легко приборкав м'яч. На 23 хвилині "Зорі" знову вдалося потурбувати Сарнавського й заробити кутовий. Після стандарту Сілас потужно пробив здалеку, але м'яч полетів від воріт.

На 31 хвилині ще один момент мав Лєднєв. Півзахисник з лінії штрафного "Львову" пробив, але воротар господарів знову був на висоті. Уже за хвилину свою нагоду відзначитися мав Луньов. Увірвавшись у штрафний після подачі з правого флангу, нападник пробив в один дотик, та Сарнавський знову не дозволив засмутити себе. Таким чином, перший тайм завершився без голів.

Відразу по перерві "Зоря" отримала ідеальну нагоду вийти вперед. Будківський заробив штрафний поблизу воріт "Львова". Здавалося, що Сілас пробиватиме на силу, однак несподівано штрафний виконав Лєднєв. Півзахисник технічно перекинув стінку й записав своє прізвище на табло.

Відео голу Лєднєва

Уже на 49 хвилині "Зоря" ледь не покарала "Львів" удруге. Луганці скористалися помилкою оборонців львів'ян і вивели на удар Караваєва, проте Олександр з близької відстані не влучив.

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Пропущений гол активізував підопічних Юрія Бакалова, які побігли відігруватися. Через це у "Зорі" з'явилося більше простору та можливість проводити контратаки. На 65 хвилині Сілас здалеку завдав прицільного удару після розіграшу кутового, проте Сарнавський у чергове врятувати партнерів.

Ще один шанс забити "Зоря" мала на 69 хвилині. Тимчик пробив здалеку й м'яч після рикошету влучив у стійку. Воротар "Львова" не врятував би команду, якщо б м'яч котився у ворота. "Львів" вже відповів на 72 хвилині. Бруно бив з меж штрафного майданчика, але влучив в оборонців "Зорі". Ще одну нагоду львів'яни мали на 75 хвилині. Після розіграшу кутового пробив Шина, але м'яч пролетів повз ворота Феліпе.

Ближче до завершення основного часу команди все більше розкривалися й грали без центру поля. У першу чергу це було зумовлене тим, що "Львів" будь-якою ціною прагнув зрівняти рахунок. На 82 хвилині "Львову" вдалося провести стрімку контратаку, яку завершив Пернамбуку. Нападник з близької відстані влучив у плече Феліпе й не зрівняв рахунок у грі. Уже за декілька миттєвостей Пернамбуку міг записати на свій рахунок результативну передачу. Гравець зробив прекрасний простріл у штрафний, але Шина не переправив м'яч у порожні ворота.

У компенсований час "ховати" господарів мав Кабаєв. Футболіст "Зорі" обвів Сарнавського й пробивав у порожні ворота, однак влучив у захисника. Водночас "Львову" не вдалося у компенсований час створити загрозу біля воріт Феліпе й луганці таки здобули перемогу. Уже в понеділок "Зоря" дізнається суперника по півфіналу.

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