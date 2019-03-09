"Львів" у меншості відібрав очки у "Зорі": відео

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Львів - Зоря: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Львів – Зоря відео голів / zarya-lugansk.com

ФК "Львів" вдома приймав "Зорю" в рамках 21 туру УПЛ. Команди не змогли виявити сильнішого, як і в інших матчах суботньої програми чемпіонату України.

Львів – Зоря 0:0

Вилучення: Парамонов, 79

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Ні "Львів", ні "Зоря" не гарантували до цього матчу потрапляння у шістку найсильніших команд, які вже найближчим часом боротимуться за нагороди та потрапляння у Лігу Європи. В активі луганців 31 очко та 4-е місце в турнірній таблиці. У свою чергу "Львів" з 26 очками до матчу перебував на 8 місці й гучно стукав у двері топ-6. Зважаючи на осічки прямих конкурентів "Львів" змушений був перемагати "Зорю" у 21 турі, щоб покращити свої шанси в боротьбі за єврокубки.

Протягом першого тайму жодна з команд не награла на гол. Футболісти зосередилися на руйнуванні атак одне одного й не створили небезпечні моменти. За 45 хвилин глядачі побачили від клубів усього 6 ударів. Тільки три з них були у ствір воріт, але не несли загрози ні Бандурі, ні Махарадзе. Таким чином перша половина гри завершилася без голів.

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Відразу по перерві дві нагоди забити гол мали господарі. На 47 хвилині Педро з гострого кута пробив з меж штрафного, але м'яч пролетів біля стійки. Через декілька хвилин все той же Педро у штрафному відпасував на Бруно, але той з декількох метрів ударив вище воріт.

Ближче до середини тайму "Зорі" вдалося відвести гру від своїх воріт. У гостей почали проходити атаки флангами, але до справжньої загрози так і не дійшло. 

На 80 хвилині "Львів" залишився у меншості. Парамонов був вилучений після того, як отримав другу жовту картку. Однак до завершення матчу залишалося надто мало часу й "Зоря" не змогла скористатися чисельною більшістю.

Львів – Зоря – відеоогляд матчу

"Зоря" завдяки цьому результату гарантувала собі місце в топ-6. "Львів" перебуває на відстані одного очка від омріяного шостого місця й у наступному турі зустрінеться з прямим конкурентом – "Десною". Львів'янам окрім перемоги потрібно надіятися, що свої матчі не виграє "Маріуполь" та "Ворскла".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Зоря ФК Львів
Джерело: 24 Канал
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