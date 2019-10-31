"Львів" звільнив головного тренера Мазяра

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Володимир Мазяр
Володимир Мазяр / pfclviv.com

ПФК "Львів" звільнив головного тренера Володимира Мазяра. Причиною відставки стали невдачі команди на внутрішній арені.

Про відставку Мазяра повідомляє телеканал "Футбол 1". Водночас на сайті львів'ян інформації про відставку Мазяра немає.

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Асистент Мазяра Єгіше Мелікян залишився у клубі. Наразі не відомо чи стане він новим головним тренером.

Під керівництвом 42-річного тренера львівський клуб набрав два очки в шести матчах чемпіонату України. Наразі "Львів" посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

30 жовтня клуб вилетів з Кубка України. Львів'яни програли "Минаю" з рахунком 2:0. "Лисиці" виступають у Першій лізі України.

Рішення про відставку Мазяра начебто було прийнято після розгромної поразки від "Десни". Результат кубкового матчу з "Минаєм" вже ні на що не впливав.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Львів
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