Львівська "Галичанка" виграла Суперкубок України з гандболу

24 серпня львівська "Галичанка" та ужгородські "Карпати" зіграли у матчі за Суперкубок України з гандболу.

Бій між суперницями вийшов лише у першій половині зустрічі, який закінчився з рахунком 15:13. У другій половині львів’янки не залишили шанси гандболісткам "Карпат", закинувши 17 м’ячів. Ті змогли відповісти лише сімома влучними кидками.

Галичанка – Карпати 32:20 (15:13)

Тож Суперкубок України з гандболу залишається у Львові.

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Варто додати, що це вже третій трофей "Галичанки" у цьому сезоні. Спочатку команда здобула золоті медалі чемпіонату України, відвоювала у "Карпат" Кубок України, не віддали й Суперкубок. Нагадаємо, що розіграш гандбольного жіночого Суперкубка України проходив вчетверте, і всі рази його незмінно вигравала львівська "Галичанка".