Команду вже встигли покинути декілька легіонерів. Тепер "леви" можуть втратити ще і лідера команди Єгора Назарину.

Майбутніми планами футболіст поділився у інтерв'ю програми "#ЗалишайсязФутболом".

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Контракт футболіста спливає 30 червня. Півзахисник розповів, що жодних перемовин про продовження контракту із керівництвом клубу не було. Назарина не виключає свого повернення у Бельгію.

Додамо, що у команді виявлено спалах коронавірусу. 1 липня стала орієнтовною датою проведення перенесеного матчу із "Маріуполем". Тому швидше за все футболіст більше не одягне футболку "левів".

Хто такий Єгор Назарина?

Займався в школі київського "Динамо". Після того, як Єгор не потрапив в заявку на фінальний турнір в чемпіонаті України, вирішив приїхати в Дніпро та виступати за місцевий "Дніпро".

За першу команду дебютував 20 травня 2017 року в матчі проти "Сталі" (1:0). Це єдиний поєдинок для гравця того сезону, але з сезону 2017/18.

У грудні 2017 року підписав контракт з бельгійським клубом "Антверпен", який розрахований на 3,5 роки.

Із 2019 року Назарина виступає за львів'ян на правах оренди та встиг добре зарекомендувати себе у клубі. У активі футболіста п'ять забитих м'ячів у сезоні.

"Карпати" втратили легіонерів