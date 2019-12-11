Львівські "Барком-Кажани" програли у матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ з волейболу

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"Кажани" програли вдома ПАОК / ВК "Барком-Кажани"

Львівська волейбольна команда "Барком-Кажани" поступилася у матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ. Український клуб поступився грецькому ПАОК.

Матч тривав чотири сети. У першому львів'яни поступилися супернику 16:25. Натомість у другому сеті була боротьба, і "Кажани" довший час були попереду, але в кінцівці знову віддали супернику і цей сет.

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Схожа ситуація могла повторитися й у третьому сеті, однак цього разу господарі зібралися та виграли, відновивши інтригу в матчі. Однак зрівняти рахунок за сетами у четвертій партії не зуміли. 

У підсумку грецька команда святкувала перемогу у Львові 3:1 (16:25; 21:25; 25:22; 19:25). Повторна зустріч цих суперників відбудеться в Салоніках 19 грудня.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Волейбол
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