Львівські "Карпати" орендували воротаря у "Шахтаря"

Воротар донецького "Шахтаря" Олег Кудрик продовжить кар'єру у рідному Львові. Місцеві "Карпати" взяли його в оренду.

Термін угоди на один сезон. При цьому невідомо, чи "Карпати" матимуть право на викуп гравця по закінченні орендної угоди.

До слова:: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Кудрик став другим воротарем за останній рік, який переходить в оренду з "Шахтаря" в "Карпати". Минулого сезону львів'яни орендували у "гірників" Микиту Шевченка. Однак він у Львові відіграв лише 10 матчів, після чого повернувся до "Шахтаря". Однак взимку 2019 року перейшов до луганської "Зорі".

Щодо Олега Кудрика, то він народився 17 жовтня 1996 року у Львові. Є вихованцем львівського футболу, але не "Карпат" – розпочинав кар’єру в ФК "Львів". У 16-літньому віці перебрався в академію донецького "Шахтаря", у складі якого виступав в ДЮФЛ, а згодом в юнацькій та молодіжній першостях. Саме з "гірниками" у 2015-му році пробився до фіналу Юнацької ліги чемпіонів УЄФА. Дебютував у Прем’єр-лізі за "Шахтар" у травні 2017-го. Однак минулого сезону був третім воротарем команди — після Андрія Пятова та Олексія Шевченка (який перейшов до "Шахтаря" саме з "Карпат"). Також у "Шахтаря" є молодий Анатолій Трубін, який вже дебютував за головну команду.

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Варто додати, що у складі "Карпат" є два воротарі — Максим Кучинський та Герман Пеньков.