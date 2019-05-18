Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
На матч 29-го туру між "Карпатами" та "Десною" діти вивели гравців у пам’ятних футболках із зображенням малого прихильника "зелено-білих" Юрчика Лукащука, котрий трагічно загинув у ДТП.
До слова: "Карпати" у меншості обіграли "Десну" на залитому від дощу полі
Хлопчик неодноразово брав участь у виведенні команд на поле та був палким шанувальником "Карпат". Йому було лише вісім років.
Фото: ФК "Карпати"
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Джерело: 24 канал
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