Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото

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Діти у футболках в пам'ять про Юрія Лукащука
Діти у футболках в пам'ять про Юрія Лукащука / ФК "Карпати"

На матч 29-го туру між "Карпатами" та "Десною" діти вивели гравців у пам’ятних футболках із зображенням малого прихильника "зелено-білих" Юрчика Лукащука, котрий трагічно загинув у ДТП.

До слова: "Карпати" у меншості обіграли "Десну" на залитому від дощу полі

Хлопчик неодноразово брав участь у виведенні команд на поле та був палким шанувальником "Карпат". Йому було лише вісім років.

Фото: ФК "Карпати"

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати
Джерело: 24 канал
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