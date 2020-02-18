Львівські "Карпати" підписали Геннадія Пасіча – він тричі забивав команді
Львівські "Карпати" підписали контракт із півзахисником Геннадієм Пасічем. Він виступатиме за "зелено-білих" щонайменше до завершення чемпіонату.
26-річний півзахисник захищатиме кольори "Карпат" під номером "41".
До слова: Ще двоє гравців покинули львівські "Карпати"
- Геннадій Пасіч народився 13 липня 1993 року в місті Кам’янське. Там розпочав займатися футболом. У 2011-му підписав контракт з "Дніпром". Традиційно виступав за другу команду та дубль дніпрян. Потім була оренда в "Нафтовик" з Охтирки.
- У 2017 році став гравцем рівненського "Вереса", з яким і дебютував в УПЛ. Саме він забив один з голів у ворота львівських "Карпат" 10 вересня 2017 року, коли"зелено-білі" на домашньому полі зазнали принизливої поразки 1:6.
- На початку 2018 року перейшов в "Олімпік". Вже 11 березня 2018 року доклався до розгрому "Карпат" у Львові 0:3.
- Забивав у ворота "Карпат" Геннадій Пасіч і 27 квітня, коли "Олімпік" переміг "Карпати" в Києві 3:2. Третій гол у ворота "левів" забив Матар Діейє, якого "Карпати" вже орендували в "Олімпіка".
- У нього є брат-двійник Євген Пасіч.
Геннадій Пасіч став п'ятим новачком "Карпат" взимку 2020 року. До цього контракти з "Карпатами" підписали воротар Антон Каніболоцький (контракт до кінця сезону), захисник Андро Гіоргадзе (піврічний контракт з опцією продовження), півзахисник Олексій Хахльов (контракт на 2,5 роки) та орендували нападника Матара Діейє.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі