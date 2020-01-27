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Львівські "Карпати" підписали першого зимового новачка – чемпіона світу в складі збірної України

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Олексій Хахльов став гравцем "Карпат" / ФК "Карпати"

Футбольний клуб "Карпати" підписав двох футболістів. Вони стали першим новачками команди у зимове трансферне вікно.

"Зелено-білі" підписали контракт з півзахисником Олексієм Хахльовим. У червні 2019-го у складі збірної України (U-20) став Чемпіоном світу. За "левів" 20-річний футболіст виступатиме під 8-м номером. Термін дії угоди – два з половиною роки. 

Також клуб уклав піврічний контракт з опцією продовження із грузинським захисником Андро Гіоргадзе. У складі "зелено-білих" 23-річний оборонець виступатиме під 30-м номером. Варто відзначити, що Андро Гіоргадзе свого часу вже виступав в Україні. Влітку 2017-го став гравцем полтавської "Ворскли", за яку провів 18 поєдинків в УПЛ. У вересні 2019-го підписав контракт з чеським "Фаставом" (Злін). Виступав за молодіжну збірну Грузії.

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Андро Гіоргадзе та Олексій Хахльов стали першими новачками "Карпат" в зимове трансферне вікно. Через проблеми з фінансуванням клуб вже покинули дев’ятеро гравців.

Та варто відзначити, що Андро Гіоргадзе та Олексій Хахльов можуть бути не єдиними зимовим підписанням команди. Півзахисник Геннадій Пасіч та форвард Гегам Кадимян тренуються разом із львівськими "Карпатами" на зборах у Сіде.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Карпати
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