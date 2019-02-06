Львівські "Карпати" планують масштабну реконструкцію стадіону "Україна": що там буде

Керівництво львівських "Карпат" розробило детальний план території (ДПТ) щодо реконструкції стадіону "Україна". Після масштабних змін, кількість місць для глядачів буде зменшено майже вдвічі, натомість буде побудовано музей, готелі, реабілітаційний центр для спортсменів та спортивну школу на навколишній території.

Згідно з розробленим ДПТ, кількість місць на трибунах буде зменшено до 15 тисяч (зараз – 28 тисяч). Натомість у додаткових приміщеннях мають бути облаштовані роздягальні з душовими для спортсменів, диспетчерський пункт для управління стадіоном, зона для роботи ЗМІ, зал для прес-конференцій, коментаторські кабіни, VIP-ложа та ложа для преси.

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Також внаслідок розширення меж стадіону у підтрибунних приміщеннях планують облаштувати реабілітаційний центр для спортсменів, заклади громадського харчування, офіс ФК "Карпати", клубну спортивну школу, клубний музей, два готелі (на 60 та 100 місць), спортивні зали для занять аеробікою, фітнесом та іншими спортивними напрямками.

Навколо самого стадіону планують облаштувати декілька стоянок на понад 1200 автомобілів.

Варто зазначити, що загальний термін реконструкції – 10 років. Перший етап (до 5 років) передбачає будівництво тренувальних полів для дитячої спортивної школи в межах парку "Снопківський", а також будівництво спортивної інфраструктури з боку вулиці Липова Алея. Реконструкція стадіону "Україна", будівництво паркінгів та зміна транспортної мережі навколо стадіону вже у другому етапі, які може зайняти до 10 років.

Тепер цей план має пройти громадські слухання.

Варто додати, що у 2019 році свої домашні матчі, окрім "Карпат", на цьому стадіоні проводитиме і ФК "Львів".

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