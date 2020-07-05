Польський легіонер "Баварії" Роберт Левандовський відзначився чудернацьким голом через ляп голкіпера "Баєра". Його гол долучився до розбиття суперника у фіналі Кубка Німеччини.

У фіналі Кубка Німеччини "Баварія" зустрічалась із "Баєром", пише 24 канал.

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Курйозний гол

На 59-й хвилині стався просто неймовірний гольовий епізод. Ноєр показав справжні навички чудового асиста та перебуваючи у непростій позиції зумів точно вибив на Левандовського. Поляк знаходився близько у 5 метрах від воріт суперника.

Роберт технічно приборкав м'яч і метрів з 30-и потужно пробив у ворота "Баєра". Схоже, Градецкі не очікував такого від нападника та майже парирував м'яч, але випустив його в останній момент.

М'яч полетів від його рук поміж ніг та закотився у власні ворота – гол через ляп голкіпера.

У підсумку мюнхенці здолали леверкузенський "Баєр" – 2:4.

Чудернацький гол Левандовського