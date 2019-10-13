"Ляпіс-98" розважатиме глядачів перед матчем Україна – Португалія, гімн виконає відомий колектив

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / facebook.com/fcdynamoua

Українська асоціація футболу готує для вболівальників збірної України декілька сюрпризів до Дня захисника України і Дня українського козацтва. У понеділок, 14-го жовтня, збірна України в Києві зіграє проти Португалії.

Перед матчем відбудеться шоу-програма за участі гурту "Ляпіс-98", виступ Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського та багато іншого, інформує сайт УАФ.

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Ведучий шоу-програми буде Артем Гагарін. Також в УАФ обіцяють здивувати вболівальників яскравим звучанням Гімну України.

Однак, хто виконуватиме його цього разу, в УАФ не повідомляють. Це буде всесвітньо відомий колектив.

На матчі України проти Литви у Харкові Гімн України виконав відомий співак Дзідзьо.

Поєдинок Україна – Португалія відбудеться 14-го жовтня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Ентоні Тейлор.

Якщо збірна України здобуде бодай одне очко, то гарантує собі участь на груповому етапі Євро-2020.

Останні новини про матч Україна – Португалія читайте тут.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу Україна – Португалія Євро-2020
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