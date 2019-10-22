Люблю котлети по-київськи, – Конор МакГрегор

Колишній чемпіон UFC ірландець Конор МакГрегор приїхав у Київ. На пресконференції зірковий боєць розповів, що любить котлети по-київськи.

Конор МакгГегор розповів, що його дівчина готує йому котлети по-київськи.

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Люблю котлети по-київськи. Моя дівчина готує їх для мене. З напоїв люблю каву і воду. Це добре для спортсмена. У мене є дієтолог. У мене було багато злетів і падінь. Згодом я навчився правильно тренуватися, їсти, дотримуватися режиму. Ми всі люди. Ти можеш програвати, але треба продовжувати працювати і віддаватися своїй роботі. Просто вір у себе,

– цитує МакГрегора Tribuna.com.

Як відомо Конор МакгГегор прилетів до Києва на ексклюзивне запрошення бренду Parimatch, світовим амбасадором якого спортсмен став у 2019 році. Це перший візит Конора в Україну.

Спортивна кар'єра МакГрегора

Конор МакГрегор почав професійну кар'єру в змішаних єдиноборствах з виступів в легкій та напівлегкій вазі під егідою організації Cage Warriors (CWFC). До 2012 року спортсмен став чемпіоном CWFC в обох категоріях, а у 2013 році уклав контракт з найбільшою міжнародною спортивною організацією UFC.

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У 2015 році МакГрегор став тимчасовим чемпіоном UFC у напівлегкій вазі за підсумками бою проти Жозе Алду, відправивши його в рекордно швидкий нокаут всього за 13 секунд. У наступному році ірландець став чемпіоном в легкій ваговій категорії. На сьогодні він займає тринадцяту сходинку офіційного рейтингу UFC серед кращих бійців незалежно від вагової категорії.

Всього за свою кар'єру Конор МакГрегор провів двадцять п'ять боїв, двадцять один з яких виграв.