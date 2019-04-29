"Люблю тебе": Світоліна з бойфрендом опублікували чутливе фото

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс, показали в своєму інстаграмі спільне фото на фоні неба.

Еліна та Гаель вже доволі давно ведуть спільну сторінку у соцмережі.

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Там вони часто публікують мотиваційні спортивні відео, спільні тренування та фото з відпочинку. Вони заявляють, що їм подобається ділитися своїм щастям.

Ми з Елі щасливі, правда. Ми знайшли один одного, сповнені любові. За всім цим стоїть багато послань про щастя,
– розповів Гаель Монфіс, пише видання Le Parisien.

Нещодавно вони опублікували спільне чутливе фото на фоні неба. Підписала його зіркова пара так: "Люблю тебе 3000".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love you 3000 ??‍♂️??‍♀️??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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Теги: Новини України Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 канал
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